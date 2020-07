Serie A, la Juventus batte il Torino e vola a +7 sulla Lazio

Nella trentesima giornata di Serie A, la Juventus ha battuto 4-1 in casa il Torino. I bianconeri realizzano due reti in 30 minuti con Dybala, che dribbla un paio di avversari e segna con un sinistro e con Cuadrado, che conclude con un diagonale un’azione di contropiede. I granata riaprono grazie a un rigore di Belotti, concesso per fallo di mano di De Ligt su conclusione di Verdi e rivisto al replay da Maresca. Nella ripresa la Vecchia Signora dilaga grazie alle reti di Cristiano Ronaldo su punizione e all’autorete di Djidji. Giornata da ricordare per Buffon, che tocca quota 348 presenze in campionato, supera Maldini e diventa il giocatore più presente nella storia del torneo. Gli uomini di Sarri, inoltre, si portano a +7 sulla Lazio che ha perso in casa 3-0 contro il Milan (reti di Calhanoglu, Ibrahimovic e Rebic). Per questo riguarda la prestazione i rossoneri hanno disputato una buona gara in cui sono stati abili a sfruttare le occasioni costruite. Nelle file dei capitolini, invece, hanno pesato le assenze di Immobile e Caicedo. La manovra non aveva punti di riferimento in avanti e di conseguenza non sono riusciti ad essere pericolosi. Si ferma anche l’Inter, che ha perso a San Siro contro il Bologna e scivola a -11 dalla capolista. I nerazzurri sono passati in vantaggio al 22′, quando Lukaku ha ribadito in rete il palo colpito da Lautaro Martinez. Nella ripresa gli emiliani reagiscono e colpiscono il palo con Barrow, ma perdono Soriano per un espulsione. La Beneamata non approfitta dell’episodio favorevole e Lautaro Martinez si fa parare un rigore da Skorupski. Poi Juwara sigla l’1-1, Bastoni si fa espellere e Barrow firma il raddoppio. Gli uomini di Conte sono partiti bene, ma non sono riusciti a sfruttare le occasioni costruite per chiudere la sfida e alla fine sono stati beffati. Per il resto la squadra ha commesso due errori nelle azioni delle reti degli emiliani e c’è stata l’ennesima ingenuità che ha determinato l’espulsione. La squadra, inoltre, ha sprecato l’ennesima occasione per sfruttare il passo falso degli avversari per accorciare la classifica ed è stata raggiunta dopo essere passata in vantaggio. Elementi che hanno contraddistinto la stagione e devono essere corretti. Ad approfittare del passo falso è l’Atalanta, che ha vinto 1-0 in trasferta contro il Cagliari e si porta a -3 dai milanesi. Il Napoli, invece, ha vinto in casa 2-1 contro la Roma, grazie alle reti di Callejon e Insigne e agguanta proprio i giallorossi al quinto posto. Ecco gli altri risultati: Sassuolo – Lecce 4-2, Parma-Fiorentina 1-2, Sampdoria-Spal 3-0, Udinese-Genoa 2-2 e Brescia-Verona 2-0.