Serie A, la Juventus aggancia l’Inter in vetta

La Juventus aggancia l’Inter in vetta alla classifica della Serie A. I bianconeri, infatti, hanno battuto 3-1 in casa l’Udinese, al termine di una partita dominata. Gli uomini di Sarri hanno realizzato tutte le reti nella prima frazione di gioco con Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta e Bonucci. Nel secondo tempo, invece, i campioni d’Italia sono calati, ma i friuliani hanno segnato il goal della bandiera solo nel recupero con Pussetto. In questa sfida, inoltre, è stato schierato dall’inizio il tridente formato da Dybala, Higuain e Cr7, che ha regalato spettacolo, grazie alle giocate e alle combinazioni. Il successo permette ai bianconeri di salire a quota 39 punti come l’Inter, che resta prima in virtù della migliore differenza reti (+18 per i nerazzurri, +13 per i bianconeri). Secondo pareggio consecutivo in campionato per la squadra di Conte, che non è andata oltre l’1-1 in trasferta contro la Fiorentina. Il goal di Vlahovic al 92′ annulla l’iniziale vantaggio dell’ex Borja Valero siglato all’8′. Prosegue, invece, il periodo positivo della Roma, che tra le mura amiche ha rifilato un 3-1 alla Spal e si conferma al quarto posto in classifica. Esordio con sconfitta sulla panchina del Napoli per Gennaro Gattuso. Al San Paolo il Parma vince 2-1 grazie ai goal di Kulusevski al 4′ e di Gervinho al 93′. Nel mezzo la rete del momentaneo pareggio di Milik al 65′. Ecco gli altri risultati: Brescia – Lecce 3-0, Genoa – Sampdoria 0-1, Hellas Verona – Torino 3-3, Milan – Sassuolo 0-0 e Bologna – Atalanta 2-1.