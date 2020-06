Serie A, la Juventus espugna Bologna: +4 sulla Lazio

Nel ventisettesimo turno di campionato, la Juventus ha battuto 2-0 il Bologna grazie alle reti siglate nel primo tempo da Cristiano Ronaldo che ha trasformato un calcio di rigore e Dybala con uno spettacolare sinistro a giro. Dopo aver dominato i primi 45 minuti i bianconeri gestiscono i ritmi della sfida e non concedono occasioni agli emiliani. Il successo permette alla Vecchia Signora di portarsi a +4 sulla Lazio, sconfitta fuori casa dall’Atalanta. I biancocelesti realizzano due reti nei primi 11 minuti grazie all’autorete di De Roon e alla conclusione dal limite dell’area di Milinkovic-Savic. Gli uomini di Gasperini accorciano nel primo tempo con Gosens, e nella ripresa la ribaltano con uno splendido sininistro di Malinovskyi e un colpo di testa di Palomino. Il calo fisico ha inciso sulla prestazione della Lazio, che ha disputato la sua prima partita dopo lo stop e gli orobici ne hanno approfittato. I bergamaschi si confermano al quarto posto, ma si portano a -4 dall’Inter, che non è andata oltre il 3-3 a San Siro contro il Sassuolo. Caputo porta in vantaggio gli ospiti, ma sul finire della prima frazione di gioco i nerazzurri segnano due reti con Lukaku su rigore e Biraghi. Nella ripresa Berardi sigla il 2-2 dal dischetto, ma Borja Valero firma il tris, prima del definitivo pareggio di Magnani. I nerazzurri fanno ampio ricorso al turnover ed erano stati abili a rimontare l’iniziale svantaggio e a reagire dopo il 2-2. Ancora una volta però non riescono a chiudere la sfida e alla fine sono stati puniti. La prestazione è stata condizionata dalla mancata lucidità sotto porta e dai numerosi errori in fase difensiva nell’azione della prima e della terza rete dei neroverdi. Il rigore, invece, è stato provocato da un fallo ingenuo del neoentrato Young. Una prova deludente quella della Beneamata, che si allontana dal duo di testa. Sorride anche il Napoli, che si è imposto 2-0 in trasferta contro l’Hellas Verona (reti di Milik e Lozano) e sale al sesto posto in classifica. Bene anche il Torino che ha battuto l’Udinese. Decisivo il gol di Belotti. Un successo vitale per i granata che sono impegnati nella lotta per non retrocedere. Il club di Cairo sale a quota 31 punti a + 6 sul Lecce terzultimo. Ecco gli altri risultati: Lecce-Milan 4-1, Roma-Sampdoria 2-1, Genoa-Parma 1-4 Fiorentina-Brescia 1-1 e Spal-Cagliari 0-1.