Serie A, Inter in testa da sola

I risultati della terza giornata di campionato hanno definito il primo posto dell’Inter, in attesa del posticipo tra il Torino e il Lecce, in programma questa sera alle ore 20.45. I nerazzurri si sono imposti in casa 1-0 contro l’Udinese, grazie ad una rete di testa di Stefano Sensi, che continua a ricoprire il ruolo di protagonista, perchè con le sue giocate risulta decisivo per il risultato della squadra. La sfida è stata segnata anche dall’espulsione al 35′ di De Paul per aver dato uno schiaffo a Candreva. Alle spalle dei nerazzurri c’è la coppia formata dalla Juventus e dal Bologna a quota 7, impegnate in trasferta in questo turno. I bianconeri non sono andati oltre lo 0-0 contro la Fiorentina, mentre i rossoblù hanno vinto in rimonta 4-3 contro il Brescia. Bene anche il Napoli, che al San Paolo ha battuto 2-0 la Sampdoria, grazie alla doppietta di Mertens, che sale a quota 112 nella classifica dei marcatori della storia della società. Davanti a lui solo Maradona con 115 e Hamsik con 121. Tra i singoli, spiccano le prove del portiere Meret, che con i suoi interventi ha permesso agli uomini di Ancelotti di non subire reti e quella di Elmas, che ha mostrato tutta la sua personalità. Sorride anche la Roma che rifilato un 4-2 al Sassuolo, mostrando anche un gioco spettacolare, ma resta il problema della fase difensiva per le troppe reti subite nelle prime tre giornate. Ecco gli altri risultati: Genoa – Atalanta 1-2, Spal – Lazio 1-2, Parma – Cagliari 1-3 e Hellas Verona – Milan 0-1.