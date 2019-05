Serie A, il Napoli travolge l’Inter

Nella trentasettesima giornata, il Napoli ha battuto 4-1 l’Inter al San Paolo, al termine di una partita dominata. Gli uomini di Ancelotti, rispetto alle ultime uscite, sono stati abili a concretizzare le occasioni che hanno costruito. Gli azzurri sono passati in vantaggio al 16’ grazie alla rete siglata da Zielinski, poi il raddoppio di Mertens al 60′ e la doppietta di Ruiz (79′ e 84′). Nel finale l’inutile gol di Icardi. Il club meneghino, inoltre, ha subito il sorpasso in classifica dell’Atalanta, che grazie al punto conquistato in trasferta contro la Juventus (1-1), sale al terzo posto per i risultati ottenuti negli scontri diretti. Entrambe le compagini restano in corsa per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, ma dovranno prestare attenzione anche al Milan e alla Roma, che hanno rispettivamente un punto e tre punti in meno. I rossoneri hanno vinto tra le mura amiche 2-0 il Frosinone, i giallorossi non sono andati oltre lo 0-0 in trasferta contro il Sassuolo. In zona salvezza, invece, il Parma, il Cagliari e il Bologna hanno conquistato la permanenza matematica nella massima serie. Nel dettaglio i primi hanno trionfato tra le mura amiche 1-0 contro la Fiorentina, mentre i secondi hanno pareggiato 1-1 in trasferta con il Genoa. I felsinei, invece, sono stati protagonisti di uno spettacolare 3-3 all’Olimpico contro la Lazio. Nelle altre sfide da segnale il 3-2 dell’Udinese sul Frosinone e lo 0-0 tra il Chievo Verona e la Sampdoria. L’ultima giornata, dunque, sarà decisiva per determinare il verdetto definitivo per la qualificazione alla Coppe Europee e per definire la terza squadra tra il Genoa (37 punti), l’Empoli (38) e la Fiorentina (40) che accompagnerà il Frosinone e il Chievo Verona in Serie B.