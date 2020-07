Serie A, il Cagliari batte la Juventus. L’Inter si conferma al secondo posto

Nella trentasettesima giornata di Serie A, il Cagliari batte 2-0 la Juventus, grazie alle reti di Gagliano e Simeone nel primo tempo. Prosegue, invece, la lotta per il secondo posto, che si deciderà nell’ultima giornata. L’Inter ha vinto 2-0 in casa contro il Napoli, al termine di una partita difficile. I nerazzurri sono passati in vantaggio all’11 minuto con D’Ambrosio che con un rasoterra batte Meret. Gli azzurri reagiscono e costruiscono quattro occasioni con Insigne, che sfiora il pareggio in due circostanze e con Zielinski e Politano, ma trovano di fronte uno straordinario Handanovic, che neutralizza le due conclusioni. Nella ripresa Elmas sfiora il palo, ma la Beneamata trova il raddoppio con il neoentrato Lautaro Martinez, che con un destro infila Meret. Da quel momento in poi i milanesi gestiscono la sfida e gli azzurri non riescono a reagire. Una prova di forza, quella degli uomini di Conte, che riescono a concretizzare le occasioni costruite, ma devono ringranziare il capitano Handanovic, autore di tre interventi decisivi. Agli uomini di Gattuso, invece, non è bastata la buona prova del primo tempo, caratterizzata da una manovra propositiva. Con il passare dei minuti, però, la squadra ha perso la lucidità e nemmeno gli ingressi di Callejon, Lozano, Allan e Ghoulam hanno prodotto il cambio di marcia. Il successo permette dell’Inter di portarsi a +1 sull’Atalanta, che ha vinto in rimonta fuori casa contro il Parma (reti di Kulusevski, Malinovskyi e Gomez) e la Lazio, che all’Olimpico ha rifilato un 2-0 al Brescia (reti di Correa e Immobile). Sorridono anche la Roma e il Milan, che hanno battuto rispettivamente il Torino (2-3) e la Sampdoria (1-4). In zona salvezza resta da decidere la terza retrocessione. Il Sassuolo ha rifilato un pesante 5-0 al Genoa, che ha un punto di vantaggio sul Lecce terzultimo, che ha vinto 2-1 in trasferta contro l’Udinese. I genovesi e i pugliesi, dunque, cercheranno di centrare l’obiettivo nell’ultimo turno. Ecco gli altri risultati: Hellas Verona – Spal 3-0 e Fiorentina-Lecce 3-0.