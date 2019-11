Serie A, Higuain e Dybala ribaltano l’Atalanta. La Juventus vince 3-1

Il duello a distanza tra la Juventus e l’Inter si arricchisce di un nuovo capitolo, ma le posizioni in classifica restano invariate. Nel tredicesimo turno, infatti, i bianconeri, hanno vinto 3-1 in trasferta contro l’Atalanta, al termine di una partita difficile. Gli uomini di Gasperini dominano la prima frazione di gioco e, dopo aver sbagliato il rigore con Barrow, passano in vantaggio al 56′ quando Gosens beffa Szczesny. La Vecchia Signora, però, riesce a resistere e negli ultimi 15 minuti realizza tre reti grazie alle doppietta di Higuain e il gol di Dybala. I bianconeri, dunque, grazie alla loro concretezza in fase realizzativa, conquistano il successo e conservano il +1 sull’Inter, che ha espugnato l’Olimpico di Torino, con un secco 3-0 (reti di Lautaro Martinez, de Vrij e Lukaku). Bene anche le romane. La Lazio ha vinto in trasferta 2-1 contro il Sassuolo, sale al terzo posto e si porta a +2 sulla coppia formata da Roma e Cagliari. I primi si sono imposti 3-0 in casa contro il Brescia, i secondi non sono andati oltre il 2-2 in trasferta contro il Lecce. Prosegue il periodo negativo del Napoli, che a San Siro ha pareggiato 1-1 contro il Milan. Gli azzurri passano in vantaggio al 25′ con Lozano, ma quattro minuti dopo subiscono il pareggio di Bonaventura. Ecco gli altri risultati: Bologna – Parma 2-2, Hellas Verona – Fiorentina 1-0 e Sampdoria – Udinese 2-1.