Serie A, de Ligt decide il derby di Torino: la Juventus resta prima

La Juventus resta in vetta, ma l’Inter tiene il passo. Nell’undicesima giornata di Serie A, infatti, i bianconeri hanno vinto il derby contro il Torino, grazie alla rete siglata da de Ligt al 70′. Decisiva la scelta del tecnico di Sarri di sostituire uno spento Dybala con Higuain, che ha il merito di essersi procurato l’angolo da cui è nato il vantaggio e quello di aver fornito l’assist al centrale olandese. Il successo permette alla Vecchia Signora di conservare il +1 sull’Inter, che ha battuto 2-1 in trasferta il Bologna, grazie alla doppietta di Lukaku. Balzo in avanti in avanti per le squadre capitoline, che in questo turno hanno trionfato con lo stesso risultato, ma una tra le mura amiche e l’altra in trasferta. La Roma ha rifilato un 2-1 al Napoli (reti di Zaniolo, Veretout e Milik) in casa e sale al terzo posto. La Lazio, invece, a torna a battere il Milan a San Siro in campionato dopo 30 anni. I biancocelesti sono passati in vantaggio al 23′ con Immobile, ma dopo tre minuti è arrivata l’autorete di Bastos dopo il tocco di Piatek. Nel finale la rete decisiva di Correa, che ha permesso agli uomini di Inzaghi di salire al quarto posto. Ecco gli altri risultati: Atalanta – Cagliari 0-2; Genoa – Udinese 1-3; Hellas Verona – Brescia 2-1; Lecce- Sassuolo 2-2 e Fiorentina – Parma 1-1.