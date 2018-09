Serie A, Cristiano Ronaldo trascina la Juventus

La quarta giornata del campionato ha messo la parola fine al tormentone legato a Cristiano Ronaldo, che non aveva ancora segnato. Il fuoriclasse portoghese, infatti, ha realizzato una doppietta nel secondo tempo della sfida dell’Allianz Stadium contro il Sassuolo, terminata 2-1 in favore della Juventus, che guida la classifica con 12 punti. A meno tre punti c’è il Napoli, che in casa ha battuto 1-0 la Fiorentina, grazie alla rete siglata da Lorenzo Insigne. Prosegue, invece, il periodo negativo delle due squadre milanesi e della Roma. L’Inter cade in casa a San Siro contro il Parma. Decisiva la rete del terzino Federico Di Marco, in prestito proprio dai nerazzurri. Solo un pareggio per il Milan e la Roma. Il Milan non va oltre l’1-1 in trasferta contro il Cagliari. I sardi si portano in vantaggio al 4 minuto con Joao Pedro, ma subiscono al 55’ la rete di Higuain. I giallorossi avanti per 2-0 (reti di El Shaarawy e Cristante) si fanno rimontare dal Chievo Verona, che realizza due reti con Brsa e Stepinski. Nelle altre sfide da segnalare i successi in trasferta di Sampdoria e Lazio, che hanno battuto rispettivamente il Frosinone (5-0) e l’Empoli (1-0) e del Genoa, che in casa si è imposto 1-0 contro il Bologna. L’Udinese ha pareggiato in casa 1-1 contro il Torino. Spal-Atalanta chiuderà la quarta giornata del campionato di Serie A: calcio d’inizio alle ore 20.30 al Paolo Mazza di Ferrara