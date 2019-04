Serie A, la Spal rinvia la festa scudetto della Juventus

Nella trentaduesima giornata di Serie A, la Spal batte in rimonta 2-1 e rimanda la festa per l’ottavo scudetto consecutivo della Juventus. I bianconeri erano in passati in vantaggio al 30’ grazie alla rete siglata da Kean, alla sesta marcatura in campionato, poi hanno subito la rimonta degli emiliani firmata da Bonifazi (49’) e Floccari (74’). Sorride anche il Napoli, che riscatta la brutta sconfitta in Europa League contro l’Arsenal, espugnando il Bentegodi. Gli uomini di Ancelotti hanno rifilato un 3-1 al Chievo Verona, che retrocede in Serie B. Prosegue, invece, la corsa per qualificarsi alle Coppe Europee. Successo importante per l’Inter, che si impone 3-1 contro il Frosinone e consolida il terzo posto. I nerazzurri, infatti, hanno 5 punti di vantaggio sul Milan, che ha vinto 1-0 lo scontro diretto contro la Lazio e 6 punti sulla Roma, che si è imposta con lo stesso punteggio sull’Udinese. Nel posticipo di questa sera l’Atalanta, impegnata tra le mura amiche contro l’Empoli, cercherà di rispondere al successo delle rivali. Ecco gli altri risultati: Torino – Cagliari 1-1, Sampdoria – Genoa 2-0, Fiorentina – Bologna 0-0 e Sassuolo – Parma 0-0.