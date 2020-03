Sempre più probabile la decisione di rinviare la consultazione referendaria del 29 marzo.

Sempre più probabile la decisione di rinviare la consultazione referendaria prevista per domenica 29 marzo. In piena emergenza coronavirus, l’ipotesi di rinviare il referendum costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari vedrà il governo impegnato nel prenderà una decisione entro giovedì. Lo ha annunciato il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. Tra le possibili date che si starebbero prendendo in esame le più gettonate sarebbero il 17 e il 24 maggio. Anche perché non viene affatto escluso che il ‘verdetto’ sulla riforma bandiera dei 5 stelle possa essere accorpato alle Regionali e comunali, in un unico election day. Anche se non ci sono precedenti. Ma nulla osterebbe. Per spostare la consultazione popolare, ora in programma domenica 29 marzo, senza una nuova legge occorrerebbe un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 23 marzo, così da far svolgere il referendum in una data compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo al decreto. Al di là degli aspetti tecnico-normativi, al Quirinale si ritiene che la decisione spetti al governo, sentite tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione. Di certo, le misure restrittive assunte per evitare il diffondersi del contagio stanno limitando la campagna informativa e rischiano di mettere a dura prova non solo la macchina organizzativa – con l’aggravante di molti istituti scolastici chiusi per l’emergenza – ma soprattutto la partecipazione dei cittadini alla consultazione popolare. Dunque, sembra sempre più concreta la possibilità di un rinvio a maggio del referendum.