Sei gare di riqualificazione sismica in sei regioni del Centro Sud

Sono sei le gare di riqualificazione sismica in modalità BIM che riguardano immobili dello Stato in altrettante regioni del Centro Sud in uso a diverse amministrazioni, che andranno in scadenza nei prossimi giorni e per le quali sono ancora aperti i termini per le offerte. Si tratta, nel complesso, di 89 beni e di un importo totale a base d’asta di oltre 4,5 milioni di euro. Seguono i dettagli per ogni regione con i link ai documenti di gara. Il 19 giugno scadono i termini per l’affidamento del servizio di supporto al Rup per la validazione del processo e dei modelli BIM che verranno utilizzati per la verifica sismica e diagnosi energetica di 4 beni in Basilicata, con importo di 85mila euro. 21 beni in Puglia e Basilicata suddivisi tra le province di Bari, Taranto, Foggia, Potenza e Matera sono oggetto di una gara per la verifica di vulnerabilità sismica, diagnosi energetica e rilievi tecnici. Scadenza per presentare le offerte il 20 giugno, importo a base d’asta 1.828.760 euro. In Abruzzo, per tre caserme dei Carabinieri, saranno affidati i servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva e con l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale. Il termine è il 22 giugno e l’importo a bando è di 1.263.720 euro. Sempre il 22 giugno, scadono i termini per la gara da 200mila euro per affidare servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica da effettuarsi su 22 immobili in Sicilia nell’ambito delle indagini di vulnerabilità sismica sui beni stessi. Sono 5 in provincia di Rieti e 5 in provincia di Frosinone i beni interessati dal bando in scadenza il 30 giugno nel Lazio. Verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica e rilievi tecnici sono l’oggetto della gara che ha un importo a base d’asta di 1.043.000 euro. Infine, in Campania, andrà in gara la progettazione definitiva ed esecutiva per gli interventi di adeguamento sismico della Caserma Zanzur, a Napoli. Il termine per presentare le offerte è il 3 luglio, il valore del servizio è 182mila euro.