Seconda Categoria, le Zone Alte Quadrivio in testa al girone I

Nel weekend è stato disputata la nona giornata del campionato di Prima Categoria girone F. L’Atletico Pisciotta, non va oltre l’1-1 in casa contro il Real Bellizzi, ma agguanta in testa alla classifica l’U.S Poseidon Licinella, che in questo turno non ha disputato la sua sfida in trasferta contro l’Atletico Faiano. Ecco gli altri risultati: Acciaroli Calcio -Atletico Eboli 1-2, Pro Colliano – Santa Maria 2012 3-1, Real Agropoli – Rofrano 2-1, Alfanese – Sapri Calcio 2-1, Golfo di Policastro – Prepazzanese 6-0 e Sassano Calcio -Gregoriana 7-0. Ecco la classifica: U.S Poseidon Licinella e Atletico Pisciotta 22, Sassano Calcio e Atletico Eboli 20, Atletico Faiano 17, Real Agropoli e Pro Colliano 14, Golfo di Policastro e Real Bellizzi 13, Gregoriana 11, Alfanese 9, Sapri Calcio 8, Acciaroli 7, Rofrano 4, Prepazzanese 3 e Santa Maria 1. Nel campionato di Seconda Categoria girone I, invece, è disputa la settima giornata. Le Zone Alte Quadrivio, hanno battuto 3-1 la Stella Cioffi tra le mure amiche, si prende la vetta solitaria della classifica e si porta a +2 sulla coppia formata da Templata e Macchia. Sorride l’Asd Certosa di Padula, che ha rifilato un 4-3 al Real Laura 2008. Ecco gli altri risultati: Macchia – Templata 2-2, Laurino – Sicignano 1-4, Real Santa Cecilia – Montecorvino Rovella 3-1, Sporting Buccino – Olevanese 2-1 e Sparta Paestum – Atletico San Gregorio 3-6. Ecco la classifica: Zone Alte Quadrivio 18, Templata e Macchia 16, Montecorvino Rovella e Atletico San Gregorio 15, Sporting Buccino 13, Sicignano 11, Laurino e Real Laura 2009 9, Real Santa Cecilia 7, Sparta Paestum, Stella Cioffi e Asd Certosa di Padula 4, Olevalense 1.