Scuola Viva, De Luca: “Dobbiamo valorizzare il nostro patrimonio per costruire un’identità”

“Un programma unico in Italia, che coinvolge oltre 400 istituti, 5-6000 studenti, il corpo docente. Frutto di una scelta politica di investire decine di milioni di euro non per farci clientela ma per creare cultura, conoscenza, civiltà”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca descrive il progetto Scuola Viva, ormai arrivato a piena maturazione anche attraverso le azioni di accompagnamento 2019 che hanno interessato 9 progetti di 5 Fondazioni, un dipartimento universitario, l’Accademia di belle Arti e 2 scuole. Tra i protagonisti che hanno illustrato i progetto messi in campo il direttore dell’Accademia Giuseppe Gaeta, la presidente della Fondazione Napoli 99 Mirella Barracco e lo street artist Jorit. “I progetti – ha spiegato De Luca – coinvolgono il mondo formativo, dell’arte, della musica, della valorizzazione dei monumenti. Abbiamo il jazz, Jorit, il rock. Avreste mai detto che De Luca era appassionato di rock duro e street art?”. Il governatore ha sottolineato anche l’importanza di creare una cultura identitaria campana partendo dalle scuole: “Siamo una Regione – ha detto – ricchissima di storia del pensiero, dell’arte, della musica, del teatro, di ricchezza di beni culturali su tutto il territorio dal casertano a Paestum, oltre al grande patrimonio di Napoli. Dobbiamo valorizzarlo e costruire su di esso una identità moderna della Campania che non ha avuto una identità finora”. “Questo progetto – spiega l’assessore regionale all’istruzione Lucia Fortini – è soprattutto gioia e costruzione di comunità. Volevamo prendere le nostre eccellenze e portarle nelle nostre scuole per raggiungere obiettivi comuni. La Regione Campania sta cercando di farlo da 4 anni e speriamo di continuare nei prossimi”. E i progetti di Scuola Viva hanno avuto anche l’apprezzamento del governo: “In settimana – spiega Fortini – sono stata al Miur perché ci saranno una serie di finanziamenti sia da parte loro, che da parte del Ministro per il Sud. Proprio Provenzano ha detto che vuole rifinanziare Scuola Viva perché è ritenuto una buona pratica. La progettualità che ci stiamo immaginando non è esattamente un bando aperto per tutte le scuole, ma trovare soluzioni specifiche per ogni scuola. Se in una scuola c’è dispersione scolastica perché ci sono stranieri di prima e seconda generazione probabilmente piuttosto che un laboratorio di matematica ci sarà bisogno di un rafforzamento rispetto alla lingua”. Sul ruolo dei progetti nella lotta alla dispersione scolastica, Fortini ha spiegato: “I miglioramenti sono inferiori rispetto a quello che ci auguravamo. Il problema è che quando investi sulla scuola il ritorno non è immediato. La dispersione scolastica si manifesta al secondo anno delle superiori, il che vuol dire che se lavori con i bambini il risultato lo avrai solo dopo molti anni”.