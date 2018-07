Scuola: Invalsi, alle superiori partecipazione aumentata del 10%

Anche le prove Invalsi per la seconda secondaria di secondo grado sono computer based (CBT). Le materie testate sono l’Italiano e la Matematica. La modalità CBT ha fatto registrare un incremento nella partecipazione degli studenti di tutte le tipologie di scuola e in tutte le regioni italiane, senza alcuna eccezione. La partecipazione degli studenti alle prove Invalsi ha raggiunto il livello più alto dalla loro introduzione (2011). L’incremento medio è stato +10% e ugualmente diffuso su tutto il territorio nazionale, ma ancora più elevato nell’istruzione professionale. Sono i dati forniti oggi nel corso della presentazione del Rapporto rilevazioni nazionali Invalsi 2018. Permangono le differenze di risultato degli studenti dei diversi indirizzi di studio (Licei, Tecnici e Professionali), ma soprattutto nel Nord Est e in Matematica gli allievi degli Istituti tecnici raggiungo ottimi risultati, paragonabili a quelli dei Licei. Le differenze regionali e per tipologie di scuola diventano ancora più rilevanti di quanto si osserva al termine della scuola secondaria di primo grado (grado 8). Il problema è particolarmente accentuato in Matematica; in Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna oltre il 75% degli studenti ottiene risultati più bassi della media nazionale. In queste regioni gli allievi più in difficoltà (10% più basso della distribuzione dei risultati) non riesce a raggiungere i risultati più bassi degli allievi delle altre regioni.