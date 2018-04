Scuola – In Italia bocciato per condotta soltanto lo 0,1%

Su quasi due milioni di iscritti dal primo al quarto anno di scuola superiore sono stati automaticamente bocciati per il 5 in condotta solamente 1.835 ragazzi. Appena lo 0,1% degli studenti, dunque, riceve una punizione esemplare. I dati sono del Miur (anno 2016-2017) ma rielaborati dal portale Skuola.net. Campania, Puglia e Abruzzo sono le regioni con più bocciati per 5 in condotta. Le tre regioni con la più alta percentuale di studenti bocciati per ragioni disciplinari – Campania, Puglia e Abruzzo – si trovano tutte nella fascia centro-meridionale d’Italia. Anche se il concetto di ‘alta’ è abbastanza relativo, visto che in tutti e tre i casi la percentuale oscilla tra lo 0,3% e lo 0,2% del totale degli alunni iscritti. Rispettivamente, 683 alunni col 5 in condotta in Campania (0,3%), 265 in Puglia (0,2%) e 70 in Abruzzo (0,2%). Per tante delle regioni rimaste fuori dal podio la percentuale si ferma allo 0,1%, arrivando anche sfiorare lo zero assoluto in alcuni casi. Nonostante in alcune la presenza di casi di 5 in condotta sia superiore alla terza classificata, come in Sicilia (136), in Lombardia (133), in Piemonte ed Emilia Romagna (79), in Calabria (76). L’Abruzzo ottiene la medaglia di bronzo semplicemente perché, contando meno studenti rispetto alle altre regioni, la percentuale dei bocciati per motivi disciplinari risulta più alta. 6 in condotta: le regioni con più studenti a rischio Se invece si parla di casi borderline, di quei ragazzi che hanno evitato per un soffio la bocciatura per cattiva condotta – arrivando a malapena al 6 – ma che possono ugualmente essere definiti ‘a rischio’, le percentuali aumentano decisamente in tutte le regioni. In testa troviamo sempre la Campania, coi suoi 24.102 studenti con 6 in condotta, ben il 10,6% del totale dei ragazzi iscritti ai primi quattro anni della scuola secondaria di secondo grado. Segue la Puglia, con 9.085 studenti che hanno rischiato la bocciatura, il 6,1% del totale. Al terzo posto si trova la Basilicata, che non si era piazzata sul podio dei 5 in condotta ma che di 6 in condotta ne registra 1.357, il 5,9% degli studenti della regione. Anche in questo caso, però, si tratta di un terzo posto dato dal minor numero di ragazzi iscritti. Subito dopo la Campania, infatti, si piazzano molte regioni con più ragazzi con 6 in condotta rispetto alla Basilicata. La Lombardia ad esempio ne ha avuti 6.346, il Lazio 5.382, l’Emilia Romagna 4.582.