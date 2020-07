Scuola, domani i sindacati al Ministero per parlare del protocollo di sicurezza

Le organizzazioni sindacali sono convocate domani al Ministero dell’Istruzione per aprire il confronto con il Comitato tecnico scientifico sul protocollo per il rientro a scuola in sicurezza. Lo ha detto Francesco Sinopoli, segretario generale della Flc Cgil. “Molti elementi delle linee guida approvate per il rientro – ha spiegato Sinopoli – devono essere chiariti come premessa alla definizione di protocolli di sicurezza adeguati. Lasceremo ai tecnici il compito di definire il quadro sanitario, ma se il distanziamento interpersonale è uno strumento, deve essere definito con chiarezza come e quando si mette in atto”. “Occorrono – ha proseguito il segretario della Flc Cgil – maggiori risorse per dotare gli istituti di tutti gli strumenti necessari. La scuola deve essere un primo presidio sanitario dove, attraverso la collaborazione tra Asl e comunità scolastica, si realizzi una politica della prevenzione e si effettui quella sorveglianza sanitaria alla base di qualsiasi progetto di riapertura. Per fare tutto questo – ha sottolineato – bisogna cambiare la scuola, con investimenti sul personale, riformando i cicli, estendendone il tempo, adeguando i nostri edifici alle normative sulla sicurezza e trasformandoli in luoghi belli dove passare un pezzo importante della propria vita. Su questo la Flc si impegnerà e con queste premesse affronteremo la discussione sulla stesura del protocollo per la riapertura”.