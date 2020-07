Scuola – Al via le domande online dal 22 luglio al 6 agosto

Il ministero dell’Istruzione ha dato il via alla procedura per l’inserimento nelle graduatorie che da quest’anno scolastico saranno di due tipi: le Gps (graduatorie provinciali per le supplenze) al 30/06 e al 31/08 e graduatorie di istituto per le supplenze brevi. In particolare i candidati potranno inoltrare la domanda a partire dal 22 luglio al 6 agosto. I docenti potranno richiedere l’iscrizione in un’unica provincia, come previsto dal decreto pubblicato sul sito del ministero dell’Istruzione con tutte le indicazioni precise. D’altronde anche col vecchio sistema delle graduatorie di circolo e di istituto era possibile iscriversi in un’unica provincia. L’inserimento delle domande di adesione avverrà esclusivamente in via telematica. Una novità introdotta da quest’anno, a causa delle situazione di emergenza sanitaria che ha permesso di digitalizzare tutta la procedura per la creazione delle graduatorie provinciali e di Istituto per le supplenze dall’anno scolastico 2020/2021. Il sistema digitalizzato, oltre ad essere utile per l’emergenza sanitaria, consentirà un’assegnazione delle supplenze più rapida e trasparente. Saranno assegnate quelle cattedre rimaste vuote, nelle singole province e classi di concorso, dopo le immissioni in ruolo. Il modulo di presentazione della domanda di iscrizione nelle suddette graduatorie dovrà essere compilato in via telematica sulla piattaforma Polis-Istanze Online.