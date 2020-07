Scuola – 80mila assunzioni a tempo indeterminato

“E’ in corso di perfezionamento la richiesta al Mef di oltre 80mila assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per l’anno scolastico 2020-21”. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, durante il seguito dell’audizione in Commissione Istruzione del Senato sulle iniziative connesse all’emergenza coronavirus e sull’avvio del prossimo anno scolastico. “Inoltre – ha aggiunto la ministra – con la definizione delle graduatorie provinciali per le supplenze, nei prossimi giorni, contiamo entro l’inizio dell’attività didattica di avere in cattedra tutti i docenti necessari. Si tratta di uno strumento che inizia a porre rimedio in via strutturale a tematiche annose per il nostro sistema di istruzione, come la cronica mancanza di docenti soprattutto nelle aree del Nord”. “Abbiamo bisogno di docenti formati, reclutati con concorsi che si svolgano a cadenza regolare e che puntino ad assicurare presenza stabile di docenti a tempo indeterminato – sottolinea – Bisogna dare tempi certi e stabili ai concorsi. Per troppo tempo abbiamo assistito a ritardi sui bandi: garantiremo che difficoltà siano superate e che sia possibile misurarsi regolarmente con i concorsi. A conclusione delle procedure avviate dal ministero, avremo garantito l’immissione in ruolo di 78mila docenti. E’ un grande risultato”. “Nel decreto Semplificazioni è stata inserita una norma scritta dal mio ministero che affida al commissario all’emergenza Covid, Domenico Arcuri, la facoltà di intervenire per l’acquisto, la fornitura e la distribuzione di beni utili e arredi per l’avvio in sicurezza. Per garantire l’azione tempestiva di rinnovo degli arredi, come i banchi singoli di nuova generazione, il supporto di Arcuri sarà indispensabile in ottica della velocizzazione dei processi burocratici. Esprimo soddisfazione per la nomina”, ha sottolineato poi Azzolina.