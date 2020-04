Scossa di terremoto nell’Avellinese, nessun danno a cose e persone

Momenti di paura e apprensione ma nessun danno a persone e cose è stato determinato dalla scossa di terremoto che alle 7,35 di stamattina ha avuto come epicentro il territorio del comune di Nusco, in provincia di Avellino. Il sisma, di carattere sussultorio, è stato del 3.3 della Scala Mercalli ad una profondità di 11 km. Nella zona dell’epicentro, in località Campestrone e Campo di Nusco, che distano 4-5 chilometri dal centro abitato, i residenti sono usciti dalle abitazioni e si sono messe in contatto con il locale Nucleo di Protezione Civile. Gente in strada per alcune ore successive alla scossa anche nel vicino comune di Montella. I sopralluoghi e le verifiche dei Vigili del Fuoco non hanno rilevato danni di sorta.