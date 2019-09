Scossa di terremoto nel Potentino. Nessun danno

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata alle ore 18.10 in una zona a circa cinque chilometri da Potenza, a una profondità di 14 chilometri: per il momento non sono stati segnalati danni a cose o persone. Secondo quanto specificato sul sito internet dell’Ingv, gli altri comuni vicini all’epicentro sono Avigliano, Ruoti, Pignola, Picerno e Tito (Potenza).