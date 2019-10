Scossa di terremoto di magnitudo 4.4, epicentro Scalea (CS).

Paura tra Calabria, Basilicata e Golfo di Policastro, nel salernitano.. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata alle 6:31 nel Mar Tirreno, al largo di Scalea. L’epicentro è stato localizzato ad una profondità di 11 chilometri. Secondo i primi accertamenti, non ci sono stati danni né a Scalea, né nei centri del circondario, ma la scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione, che si è riversata in strada. Il sisma è stato percepito anche a Cosenza. Numerose le chiamate ai Vigili del fuoco che, insieme ai carabinieri ed alla Polizia di Stato, hanno avviato un’ampia attività di ricognizione in tutta l’area dell’Alto Tirreno cosentino per accertare se la scossa abbia provocato danni. I primi rilievi in questo senso, secondo quanto si è appreso, hanno dato esito negativo. Protezione civile: da verifiche non ci sono danni nel Cosentino Anche la protezione civile conferma in u comunicato l’assenza di danni. “A seguito dell’evento sismico registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Cosenza alle 6.31 con magnitudo ML 4.4, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Dalle verifiche effettuate, l’evento – con epicentro localizzato nel mar Tirreno – risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose”.