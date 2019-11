Intorno alle 16.24 una scossa di terremoto è stata avvertita a Salerno città, soprattutto ai piani alti, ma anche in provincia. La scossa, di magnitudo 3.5 a 22 km di profondità, nel Goldfo di Salerno, è stata nettamente avvertita anche a Bellizzi, Pontecagnano, Battipaglia, Agropoli ed in molti comuni del Cilento. Paura nella Valle dell’Irno, a Baronissi e Mercato San Severino e nell’agro dove la percezione della scossa è stata anche più marcata. Non ci sono stati danni a persone o cose.