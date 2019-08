Scoperti 4 lavoratori in nero a Matera e Trecchina (PZ)

Quattro lavoratori in nero e uno assunto in modo irregolare sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza durante controlli a Maratea e a Trecchina (Potenza). I controlli hanno interessato due imprese edili, un supermercato e un ristorante. I gestori delle imprese sono stati multati fino a oltre 43 mila euro: le sanzioni sono “commisurate al numero dei lavoratori e al periodo di manodopera prestata in nero”.