Scoperta alleanza tra clan rivali, 17 arresti in Campania

Clan rivali si alleano per aumentare i profitti dei proventi del traffico di stupefacenti. A Bellizzi, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Pontecagnano Faiano, San Rufo nel Salernitano, ed a Torre Annunziata e Trecase nel Napoletano, i carabinieri della compagnia di Battipaglia, su delega della locale Direzione distrettuale antimafia, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 17 persone di cui 14 in carcere e 3 ai domiciliari. Gli indagati sono tutti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione, cessione di sostanze stupefacenti (hashish, marijuana, cocaina), detenzione e porto illegale di armi e munizioni, con le aggravanti del metodo mafioso e del fine di agevolare l’attività di una associazione mafiosa. Grazie all’operazione ‘Alleanza’ è stata dimostrata l’esistenza di un accordo di non belligeranza tra i clan “Pecoraro – Renna” e De Feo da sempre ostili tra loro. La principale fonte di guadagno dell’associazione proveniva dal traffico di sostanze stupefacenti. Nel corso delle indagini, tra le altre cose, il 27 marzo 2018 a Bellizzi sono stati sequestrati 30 chili di hashish e sono state arrestate cinque persone. Secondo il procuratore della repubblica vicario Luca Masini “si tratta di due organizzazioni criminali storicamente contrapposte e rivali che, però, in questa circostanza hanno stretto un’alleanza per ottimizzare i proventi di una redditizia attività di traffico di sostanze stupefacenti. Con questo patto di non belligeranza, i profitti aumentano e si ottimizzano”. “L’impegno dell’Arma dei Carabinieri – ha aggiunto il comandante provinciale dei Carabinieri, Antonino Neosi – è chiaro ed evidente. Parlano i fatti. E’ un impegno che non si deve fermare. I due clan si sono resi conto che era molto più redditizio collaborare o spartirsi pacificamente il territorio piuttosto che contrapporsi. Avevano gli stessi canali di approvvigionamento, gli stessi contatti e poi vi erano dei soggetti che fungevano da anelli di congiunzione tra i due clan”.