Scontri tra tifosi, 4 arresti in Basilicata

Sono 16 le misure cautelari, di cui quattro agli arresti domiciliari, eseguite dalla Polizia di Stato per l’indagine ”Last supporters” con cui si chiude il cerchio sull’aggressione ai tifosi del Melfi del 19 gennaio scorso in cui perse la vita un tifoso della Vultur Rionero, Fabio Tucciariello, di 38 anni. Le altre misure sono 12 obblighi di dimora. I destinatari dei provvedimenti cautelari sono tutti coinvolti nell’aggressione ai tifosi della squadra di calcio del Melfi per la quale sono già state arrestate 26 persone nell’immediatezza dei fatti. Le misure sono state eseguite anche da uomini del reparto prevenzione crimine Basilicata e del commissariato di Melfi. Secondo la Procura di Potenza, il 19 gennaio avvenne un’imboscata da parte dei tifosi della squadra di Rionero, davanti alla stazione di Vaglio, a dieci chilometri da Potenza. Con l’utilizzo di mazze e bastoni attesero una carovana di cinque autovetture di tifosi del Melfi diretti a una trasferta a Tolve mentre invece il gruppo rionerese avrebbe dovuto trovarsi sulla strada per Brienza. Una delle auto, quella guidata da Gerardo Laspagnoletta, melfese di 30 anni, rimase bloccata e in quegli attimi fatali venne investito Tucciariello.