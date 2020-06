Scomparsa di Silvio Petrone, il cordoglio della Bcc di Buonabitacolo

Questa mattina si è spento all’età di 78 anni il Silvio Petrone, presidente di Banca Campania Centro, testimone coerente dei valori della cooperazione di credito. La Bcc di Buonabitacolo, il presidente Pasquale Gentile ed il direttore generale Angelo De Luca, esprimono cordoglio per la scomparsa di Silvio Petrone per oltre 50 anni nel Credito Cooperativo. Laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Napoli, fin dal 1966 abbraccia gli ideali del Credito Cooperativo iniziando a collaborare con la Cassa Rurale e Artigiana di Battipaglia. La sua passione, unita a una preparazione professionale e culturale sempre alimentata da approfondimenti e studio, lo ha portato a ricoprire incarichi importanti a livello regionale e nazionale. E’ stato per molti anni direttore della Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo di cui è poi stato Presidente fino al 2015. Da 25 anni era presidente di Banca Campania Centro che, durante la sua guida e proseguendo un cammino lungo 105 anni (Banca Campania Centro nasceva come Cassa Agraria nel 1914, è divenuta una delle maggiori banche di credito cooperativo del Mezzogiorno.