Sciopero dei benzinai sulle autostrade il 13 e 14 maggio

Sciopero dei benzinai il 13 e 14 maggio prossimi. Lo hanno deciso le organizzazioni di categoria Fegica Cisl e Figisc-Anisa Confcommercio che “proclamano lo stato di agitazione della intera categoria ed una prima tornata di scioperi che prenderà avvio dalla rete autostradale con la chiusura della aree di servizio nei giorni del 13 e 14 maggio prossimi”. Una decisione che arriva proprio mentre il Paese si avvia alla cosiddetta Fase 2 con le ripartenze dal 4 maggio, dovuta spiegano “a 9 settimane di assoluta sofferenza”. I benzinai dicono di essere stati “lasciati completamente soli a presidiare sulle strade il territorio a rischio della propria incolumità ed accollandosi ogni onere economico e finanziario necessario a garantire la distribuzione di energia e di carburanti per assicurare il trasporto delle persone e delle merci”. “9 settimane – lamentano – di impegni non mantenuti, di promesse lasciate cadere nel vuoto, di retromarce imbarazzate e infine di silenzi ingiustificabili. I gestori non chiedevano altro che condividere responsabilità e oneri con il Governo e l’intera filiera composta da tanti soggetti economici, concessionari autostradali primi fra gli altri, con ben altra solidità ed una incommensurabilmente maggiore remunerazione”.