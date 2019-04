Schiavone (Cgie) una nuova primavera degli italiani all’estero

Palermo – “Il Consiglio generale degli italiani all’estero è riuscito a far scoppiare il tappo che comprimeva nello stomaco la voglia di volare di 115 farfalle, le quali a Palermo hanno trovato la forza per sprigionare l’energia utile a spiegar le loro ali per sentirsi libere da condizionamenti e felici di costruire il proprio futuro, colorando di speranza e ambizioni la primavera palermitana”. Così Michele Schiavone, segretario generale del Cgie, commentando il Seminario dei giovani italiani nel mondo, che si è svolto a Palermo dal 16 al 19 aprile. “A Palermo – prosegue Schiavone – la forza dei giovani italiani all’estero ha scoperchiato il vaso di Pandora che da anni ostruiva le urgenti istanze di rinnovamento, che non possono più essere disattese: i miglioramenti dei servizi consolari, l’incremento delle risorse alla promozione linguistica e culturale, la valorizzazione della rappresentanza nei paesi esteri e nel parlamento italiano, il consolidamento delle politiche a favore degli italiani all’estero mediante nuove forme e strumenti partecipativi che passano e si alimentano dei principi della libera circolazione”. Secondo il segretario generale del Cgie “i nostri ragazzi, parlando lo stesso linguaggio, si sono innamorati della libertà, dell’utopia, delle diversità e della condivisione di idee, di culture e di storie declinandole al futuro prossimo, impegnandosi ad affermarle su larga scala, ovunque riusciranno a relazionarsi con i loro coetanei nei luoghi più vivi e silenziosi del mondo. Nel nuovo mondo non è più tempo, per i governanti, di far vetrina, né di promesse violate e vanificate dalla slealtà dei principi”. Il Cgie “fa proprie le rivendicazioni dei giovani alla libertà di emigrare com’è disposto nella Costituzione repubblicana, ma se l’emigrazione è forzata, allora chiede allo Stato l’impegno di facilitarne l’integrazione nei paesi d’accoglienza e di favorirne il rientro – sottolinea Schiavone -. Ritornando a casa si portano un’idea nuova e feconda del mondo, costituito di società composite, strutturate su pensieri lunghi, colorate di passione e voglia di vivere, nel quale la diversità è un valore e l’identità una parte dell’essere, nato da un atto d’amore che le salva dalla ferita subita allontanandosi dalla terra d’origine”.