Scavalcarono da un settore all’altro, Daspo per 4 tifosi del Napoli

Quattro Daspo sono stati adottati dal Questore di Napoli nei confronti dei responsabili di scavalcamenti di settore allo Stadio San Paolo durante la partita Napoli-Brescia, giocata il 29 settembre. La durata dei provvedimenti va da uno a due anni. Un quinto divieto di accesso alle manifestazioni sportive è stato emesso nei confronti di uno spettatore condannato per rapina. Cinque persone sono state denunciate, sempre per scavalcamenti tra diversi settori della Curva A, durante la gara Napoli-Verona del 19 ottobre. Nei loro confronti è stata avviata la procedura di emissione del Daspo. 32 spettatori sono stati multati per occupazione delle vie d’ uscita, arrampicamento su balaustre, possesso di droga, per aver utilizzato il biglietto di altro utente ed altre violazioni del regolamento di sicurezza delle strutture sportive.