Scafati (SA), al via i lavori per la realizzazione delle nuove sale operatorie dell’ospedale “Scarlato”

Sono partiti ufficialmente questa mattina i lavori per la realizzazione delle nuove sale operatorie dell’ospedale di Scafati “M.Scarlato”. A dare il via libera ai lavori è stato lo stesso commissario straordinario dell’Asl Salerno Mario Iervolino che aveva visitato la struttura. La realizzazione della sale operatorie costituisce il primo, importante passo verso la ripresa delle principali attività assistenziali nel nosocomio scafatese, che rientra così nella rete dell’emergenza. A questa prima opera seguiranno ulteriori interventi, programmati dalla struttura Commissariale per i prossimi mesi, che prevedono la ristrutturazione della struttura di riabilitazione e della palestra annessa, e lavori di miglioramento dell’aspetto alberghiero dell’unità operativa di lungodegenza (climatizzazione, infissi, servizi igienici, ecc.). Sono, inoltre, in fase di avvio i lavori per la realizzazione del nuovo reparto di Reumatologia e degli Ambulatori del servizio di Procreazione medicalmente assistita (PMA), che partirà subito dopo il periodo estivo. “Tali interventi – spiega il Commissario Straordinario Mario Iervolino – rientrano nell’ambito dell’attuazione del programma degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell’art. 20 della L. 67/88, approvato dal Commissario ad Acta con il decreto n. 100 del 20.12.2018 che prevede, tra l’altro, la ristrutturazione delle sale operatorie, del Pronto Soccorso, e dei reparti di Ortopedia, Chirurgia e Rianimazione”.