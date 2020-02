Savoia di Lucania (PZ), nascondeva in casa pistola e munizioni, arrestato 47enne

Trovato in possesso di una pistola clandestina e di munizioni, un uomo di 47 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Savoia di Lucania (Potenza). L’arma era originariamente una pistola a salve. Poi è stata modificata con la sostituzione della canna e con una “alterazione del serbatoio per le munizioni”. Nell’arma i militari hanno trovato tre proiettili: durante la perquisizione in casa, effettuata con due cani del nucleo cinofili di Tito (Potenza) dell’Arma, i Carabinieri hanno trovato anche “una piccola quantità di marijuana e hascisc e due bilancini di precisione”.