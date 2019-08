Satriano di Lucania (PZ), Brusco ospite a “Musica in corso memorial Antonio Langone”

Lunedì 12 agosto a Satriano di Lucania la sedicesima edizione di “Musica in corso memorial Antonio Langone” organizzata dall’associazione Baldà con il patrocinio del Comune di Satriano e in collaborazione con la proloco. Quest’anno si ritorna all’origine e il protagonista sarà il reggae. Ospite della serata è un artista eccezionale nel panorama nazionale: il 12 agosto a Satriano si esibirà Brusco. Conosciuto al grande pubblico grazie ad alcuni pezzi che sono diventati tormentoni estivi tra cui una versione di “Abbronzatissima” di Edoardo Vianello , “Ti penso sempre” in collaborazione con l’artista Blu e “L’Erba della giovinezza” diventato un vero cult e un inno per tutti gli amanti della musica reggae italiana. “Dopo questo bagno di notorietà – si legge nella sua biografia – Brusco ha deciso di intraprendere la via più difficile, ma per lui anche la più gratificante. Anziché proseguire su una strada fatta di brevi e strapagate esibizioni musicali e di canzoni che per essere di gradimento delle radio necessitavano di compromessi artistici e di intromissioni da parte dei discografici, Brusco ha infatti voluto mettersi in gioco senza perdere contatto né con il suo mondo artistico, fatto di centri sociali, piazze e locali in cui l’ingresso fosse accessibile a tutti, né con i propri riferimenti musicali, ovvero la musica giamaicana, un genere decisamente dinamico in grado di evolversi e rinnovarsi con estrema rapidità”. Prima e dopo il concerto di Brusco ci penseranno i dj lucani ad animare e riscaldare il pubblico. Sono in scaletta Bacchus, Max Wall, Sansone e Dott. Watt. Musica in corso è in memoria di Antonio Langone, un ragazzo scomparso prematuramente nel 2004 a causa di incidente stradale. Antonio è stato l’animatore instancabile di tante serate, organizzava feste e la musica era la sua passione. I suoi amici, con Musica in corso, utilizzano il linguaggio universale della musica per portare avanti campagne di sensibilizzazione alla sicurezza stradale. In collaborazione con l’associazione Eventi Green durante la manifestazione verranno boicottati i bicchieri monouso per ridurre l’impatto antropico dell’evento. All’interno del campo sportivo verrà allestita un’area relax e un punto ristoro.