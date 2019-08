Sassano (SA), si è insediato il nuovo commissario Vitagliano

Il 2 agosto 2019 il Commissario ad Acta del Comune di Sassano, Marialuigia Vitagliano, nominata dal Difensore Civico, l’avvocato Giuseppe Fortunato, si è insediato al Comune. Dopo essere stata ricevuta dal segretario Comunale, che voleva impedirne l’insediamento affermando la nullità della nomina in quanto il Comune aveva provveduto ad approvare un regolamento nel consiglio comunale riunitosi il giorno dopo la nomina del Commissario ad acta, precisamente il 31 luglio 2019, senza che ci fosse un ordine del giorno che lo prevedesse, è stato redatto il verbale di insediamento. Per sostenere le ragioni dell’insediamento è bastata una veloce lettura dello stesso regolamento del Consiglio Comunale e Statuto dove si legge che “l’elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza”. “Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all’esame del Consiglio se, due giorni prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata”. Verbalizzate le affermazioni del Segretario Comunale, il Commissario ad acta si è insediato e – nei tempi e modi previsti – porrà in essere il mandato conferitogli da Difensore Civico. Il verbale è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune ieri, 5 agosto, e la sua diffusione ha reso giustizia di tutte le strumentalizzazioni poste in essere sulla vicenda dagli interessati amministratori. Da parte dei firmatari della richiesta di intervento del Difensore Civico trapela una equilibrata soddisfazione limitandosi semplicemente a commentare che “il regolamento, una volta introdotto, sarà uno strumento di Democrazia Partecipativa con istituti utili anche a quei cittadini che hanno voluto credere alle fake fatte circolare in queste ore ed allo stesso sindaco quando non lo sarà più. Sassano – con il regolamento di partecipazione – sarà un paese in cui la prepotenza di qualche burocrate, o amministratore, dovrà lasciare il posto alla curiosità e diritto dei cittadini”