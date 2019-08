Sassano (SA), dall’8 al 10 agosto la rassegna “Notti d’estate in villa”

Dall’8 al 10 agosto, presso la Villa Comunale Paolo Borsellino a Silla di Sassano, si terrà l’iniziativa “Notti d’estate in villa”. L’iniziativa promossa dalla Pro Loco di Sassano si pone come obiettivo fondamentale la valorizzazione degli antichi sapori e i profumi della cucina tradizionale che appartengono alla “dieta mediterranea” che esalta le culture gastronomiche millenarie legate a cibo e popoli. Patrimonio culturale immateriale dell’umanità per il valore di pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze, abilità e saperi con i quali i popoli del mediterraneo hanno creato nei dei secoli una sintesi tra l’ambiente culturale, l’organizzazione sociale, l’universo mitico e religioso intorno al cibo e alla tavola.