Sapri (SA) – Aperte le iscrizioni per un Corso di Formazione sulla violenza di genere

Il Centro Antiviolenza Iris – Sportello Pierangela di Sapri, nell’ambito del Progetto S.A.R.A. – Sostegno Antiviolenza Rete Attiva, organizza il “Corso di Formazione base sulla violenza di genere per la Rete Territoriale”. La Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa sancisce l’obbligo degli Stati di assicurare reali ed efficaci percorsi di uscita dalla violenza di genere e che tutti i professionisti devono essere messi in condizione di poter conoscere strumenti idonei a contrastare gli atti di violenza sulle donne nelle loro molteplici forme. Con l’obiettivo di condividere un linguaggio e delle linee guida comuni tra gli operatori che a vario titolo si occupano di situazioni di violenza di genere, il Progetto S.A.R.A. prevede un corso di formazione dedicato alla Rete Territoriale.

Il Corso sarà gestito dalle docenti dell’associazione Differenza Donna, ONG di Roma che da trent’anni si occupa di contrasto alla violenza di genere, realizzando servizi e progetti in tutto il territorio nazionale e a livello internazionale. Saranno affrontati i temi della violenza domestica, della violenza sui minori e delle sue conseguenze, degli strumenti disponibili sul piano legale e delle linee guida per l’accoglienza delle donne in ambito sanitario. Le azioni del Progetto S.A.R.A., realizzate con il contributo di Fondazione Con il Sud, sono rivolte a supportare i Centri Antiviolenza dei territori dei Piani di Zona S9 e S10 potenziando le attività offerte. L’iniziativa è accreditata presso l’Ordine degli Avvocati di Lagonegro, di Potenza e di Salerno e presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania, ma è rivolto a tutte le professioni e a tutti gli interessati al tema. Il Corso si avvierà il 15 gennaio 2019 ed è possibile iscriversi entro il 04 gennaio facendo richiesta all’indirizzo email sportellopierangela@gmail.com.