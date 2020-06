Sanza (SA), va a cercare funghi e viene colpito da un malore: muore 51enne di San Marzano sul Sarno

Malore fatale per un uomo di 51 anni di San Marzano sul Sarno, nel pomeriggio di oggi in località Ponte l’Abate a Sanza. Avvertito il malore l’uomo ha avvisato i soccorsi del 118 che giunti sul posto hanno prestato le prime cure del caso. L’uomo, un raccoglitore di funghi, durante il trasporto però è purtroppo deceduto. Sull’accaduto stanno indagando anche i carabinieri della stazione di Sanza per ricostruire la dinamica dei fatti. La salma dell’uomo è stata trasferita presso l’obitorio del Luigi Curto di Polla in attesa degli accertamenti medico-legali che il magistrato di turno al Tribunale di Lagonegro vorrà disporre.