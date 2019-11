Sanza (SA), un successo straordinario per la terza edizione della Festa dell’Albero

Per il terzo anno consecutivo, ritorna la Festa dell’Albero. Per volontà dell’amministrazione comunale e con il coinvolgimento degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Buonabitacolo-Sanza rinnovato l’appuntamento annuale incentrato sui valori di pace e solidarietà tra i popoli e del sacrificio che i nostri militari, di ieri e di oggi , che si sono fatti carico di consegnarci un mondo migliore. La manifestazione rivolta soprattutto alle generazioni più giovani per sensibilizzarle il rispetto a tematiche impegnative ma quanto mai stringenti nei tempi che viviamo, si è tenuta ieri a Sanza, presso la villa comunale dove è stata messa a dimora una pianta d’ulivo secolare, al centro della Villa comunale, grazie all’opera degli operai della Comunità Montana Vallo di Diano. L’ulivo, simbolo di pace, è l’omaggio della comunità di Sanza e degli studenti alla memoria dei militari italiani che hanno perso la vita durante le operazioni nei teatri internazionali. Quest’anno la manifestazione è stata dedicata ai 5 militari, incursori della Marina Militare e dell’Esercito Italiano, rimasti feriti in un attentato con esplosivo artigianale compiuto contro militari italiani in Iraq, a Sud di Erbil non lontano da Kirkuk lo scorso 10 novembre. Presenti alla cerimonia, la dirigenza scolastica, l’amministrazione comunale di Sanza; i militari dell’8° Reggimento Artiglieria “Pasubio” di Persano; i Carabinieri della Compagnia di Sapri; i militari della Stazione Carabinieri Forestali di Sanza , il parroco don Giuseppe Spinelli. Al termine della cerimonia inoltre, i militari dell’8° Reggimento Artiglieria “Pasubio” di Persano hanno tenuto una conferenza informativa e di orientamento con gli studenti delle Scuole Medie di Sanza, secondo il protocollo d’intesa interministeriale del 2017. Infatti l’amministrazione comunale ha voluto dare seguito al protocollo interministeriale tra difesa, lavoro e istruzione che, tra le altre cose, prevedendo una conferenza informativa e di orientamento a favore degli studenti delle scuole medie da parte di Infoteam dell’Esercito. Il Reggimento Artiglieria “Pasubio si occupa infatti della parte sud della provincia.