Sanza (SA) – Un attestato di merito ai 20 volontari che hanno svolto il Servizio Civile

Sanza (SA) – Un attestato di merito per rimarcare l’apprezzamento dell’amministrazione comunale di Sanza nei confronti dei 20 volontari che hanno svolto il Servizio Civile nel 2019, terminato da circa una settimana. Il Sindaco Vittorio esposito insieme agli amministratori locali ha voluto così ringraziare i ragazzi che hanno lavorato ai due Progetti che sono stati impegnati con grande abnegazione nello svolgimento dei compiti che gli sono stati assegnati dai responsabili dei due progetti. “Un esempio concreto, il vostro agire, per la comunità e per i giovani che nei prossimi anni vorranno approcciare a questa esperienza – ha commentato il sindaco Esposito – avete dimostrato che mettersi al servizio della comunità è un dovere civico che si può fare con impegno e dedizione. Dunque grazie per quello che avete fatto con l’augurio che questa esperienza vi possa servire nella vita anche per affermarvi professionalmente” ha concluso il sindaco Esposito.