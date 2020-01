Sanza (SA) – Un ascensore d’accesso al primo piano del cimitero comunale.

Sanza (SA) – Importante progetto realizzato dall’Ufficio Tecnico Comunale su indicazione dell’’amministrazione comunale di Sanza, guidata dal sindaco Vittorio Esposito. La Giunta comunale ha infatti approvato e finanziato con fondi del comune, la realizzazione di un ascensore da posizionare di fianco alla scala d’accesso al primo piano del cimitero comunale. L’investimento previsto ed approvato è di 64.606 euro. L’impianto è necessario per consentire l’accesso al piano superiore del cimitero soprattutto per i disabili. “L’amministrazione comunale ha raccolto anche le richieste di alcuni nostri concittadini che avevano manifestato questa esigenza – ha affermato il sindaco Vittorio Esposito – si è lavorato sulla doppia ipotesi, una via d’accesso esterna al piano superiore oppure un ascensore; dunque si è dovuto analizzare nel dettaglio il posizionamento del meccanismo di sollevamento e le necessarie condizioni di sicurezza. Dunque realizziamo ciò che era necessario fare, nelle prossime settimane daremo corso ai lavori e nel breve periodo l’ascensore sarà istallato” ha concluso il sindaco Esposito. Una risposta concreta dunque al superamento degli ostacoli di mobilità soprattutto per gli anziani e per le persone con disabilità.