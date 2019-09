Sanza (SA) – Tutto pronto per la riapertura del nido di infanzia presso l’edificio delle Scuole Medie di piazza San Francesco. Il Nido è un servizio educativo e sociale per bambini di età compresa da tre mesi a tre anni, i servizi per l’infanzia rientrano nelle competenze delle Politiche sociali e pertanto nelle funzioni associate delegate al Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10. La domanda di iscrizione, dovrà essere presentata con modalità telematica on-line debitamente compilata da un genitore o da chi ne fa le veci. Possono presentare domanda di iscrizione: i genitori dei bambini residenti nei comuni dell’Ambito S10 che entro il 30 settembre di ogni anno scolastico compiono l’età prevista per l’accesso al servizio. La quota di partecipazione alla spesa per il funzionamento del Servizio a carico delle famiglie fruenti, viene annualmente determinata dall’Assemblea Consortile secondo i criteri previsti dalla legislazione vigente. Per tutti i mesi di funzionamento del servizio, a partire dalla data di ammissione del bambino al Nido, ogni famiglia dovrà provvedere a effettuare il pagamento della retta entro il giorno 30 del mese successivo. Il nido di infanzia aprirà nei prossimi giorni, rimangono aperte le iscrizioni. per informazioni rivolgersi all’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune. “E’ un servizio di supporto fondamentale per le mamme lavoratrici o in cerca di lavoro. L’asilo nido rappresenta anche un’opportunità di crescita e di socializzazione per i bambini, siamo a lavoro per garantire il servizio alle migliori condizioni possibili per le famiglie. Occorre infine ringraziare le operatrici che lo scorso anno hanno fatto un ottimo lavoro, dimostrando non solo la qualità del servizio ma soprattutto l’utilità del Nido dove i bambini possono trovare un ambiente ideale alla crescita. I bambini sono seguiti con attenzione ed amore. Questo è certamente un valore aggiunto al servizio che è stato molto apprezzato dalle famiglie” ha affermato l’assessore alle politiche sociali del Comune di Sanza, Marianna Citera.