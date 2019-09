Sanza (SA) – Tutto pronto o quasi per l’inizio del nuovo anno scolastico. campanella che suonerà il prossimo 11 settembre intanto si preparano gli ambienti scolastici ad accogliere il nuovo anno e gli alunni delle scuole Materne, delle Elementari e delle Medie. Ci vorrà probabilmente qualche settimana ancora invece per l’asilo nido. Intanto si sta’ lavorando per tinteggiare e ripulire gli ambienti. Un ottimo lavoro portato avanti dai ragazzi del Servizio Civile, associati al settore manutenzione del Comune, con la guida attenta del dipendente Pasquale Bonomo, stanno provvedendo a rinfrescare e sistemare tutte le aule che accoglieranno i ragazzi a scuola. Come lo scorso anno, sarà l’edificio delle Scuole Medie di piazza San Francesco ad ospitare i tre cicli di scuola, dell’infanzia, elementari e medie, oltre che l’asilo nido. Oltre alla storica Asilo infantile di via Santa Brigida gestita dalle suore. Intanto sono iniziati e proseguono celermente i lavori di riqualificazione dello stabile delle scuole elementari Pisacane, su via val D’Agri, chiuso dallo scorso anno per i necessari lavori di adeguamento strutturale ed energetico. Si sta procedendo al rifacimento del tetto, alla riqualificazione sostenibili e strutturale delle murature, oltre che al sistema di efficientamento energetico dello stabile che rimarrà chiuso per l’intero anno scolastico che sta per iniziare.