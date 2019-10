Sanza (SA) – Terminati i lavori per il campetto polifunzionale di piazza San Francesco.

Sanza (SA) – Terminati i lavori di realizzazione del campetto polifunzionale presso l’istituto delle scuole di piazza San Francesco. Un campetto da pallavolo con la contestuale sistemazione del giardino per le scuola dell’infanzia. La ditta D’Elia ha terminato i lavori di realizzazione del progetto finanziato dal Ministero dell’Interno al Comune di Sanza con un finanziamento di 50mila euro frutto del decreto che attua il comma 107 della legge di Stabilità 2019. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Vittorio Esposito si era attivata con immediatezza per la realizzazione del progetto da parte dell’ufficio tecnico comunale per l’utilizzo dei fondi come previsto dalla norma. “Abbiamo realizzato in breve tempo la riqualificazione e la messa in sicurezza dell’area di pertinenza della Scuola Media dove ora è utilizzabile dagli studenti un campetto polifunzionale, basket e pallavolo dotato di impianto di illuminazione notturna” ha affermato il sindaco Vittorio Esposito. Contestualmente è stata riqualificata l’area che si espone alla villa comunale, antistante la Scuola Media con la realizzazione di un giardino per i giochi ed anche un piccolo orto didattico al servizio della scuola. “Abbiamo reso uno spazio inutilizzato, vivo e fruibile innanzitutto ai nostri ragazzi che frequentano le scuole. Da qualche giorno i ragazzi stanno utilizzando la nuova area ludico sportiva al servizio della scuola” ha commentato soddisfatto il Consigliere con delega allo sport Antonio Cozzi. “Per questo lavoro fatto in breve tempo e con grande qualità va ringraziato l’Ufficio tecnico per il progetto ed anche la ditta esecutrice dei lavori che ha soddisfatto le nostre aspettative; soprattutto va ringraziata tutta l’aministrazione comunale per aver creduto in questa idea di riqualificare un’area per i nostri ragazzi. Ora, per la prima volta a Sanza, esiste un campetto da pallavolo che i nostri giovani possono utilizzare e poi la bellezza del piccolo orto didattico per i bambini, davvero un intervento che arricchisce la nostra scuola e la comunità” ha aggiunto il Consigliere Cozzi.