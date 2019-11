Sanza (SA) – Soddisfazione del sindaco Esposito per le misure straordinarie per arginare l’emergenza cinghiali

Sanza (SA) – “Un’ottima notizia, ancora una volta la Regione Campania ed il governatore De Luca, ha dimostrato grande attenzione verso le problematiche manifestate dai territori delle aree interne” ha commentato il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito. Di ieri l’approvazione da parte della Giunta Regionale delle misure straordinarie per contenere ed arginare l’emergenza cinghiali in Campania. Il Programma approvato prevede il “Prelievo selettivo del cinghiale nelle aree non vocate della Regione Campania”. “Era l’unica soluzione possibile, l’apertura della caccia tutto l’anno, per arginare l’emergenza causata dal proliferare degli ungulati – ha aggiunto il sindaco Esposito – Ora che la caccia al cinghiale sarà consentita tutto l’anno nelle aree individuate dagli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), con metodi selettivi, siamo certi che nel breve periodo riusciremo a mettere sotto controllo il problema. Alle chiacchiere che hanno fatto in tanti sull’argomento, l’unica vera risposta è arrivata dalla Regione” ha concluso il sindaco Esposito.