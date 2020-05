Sanza (SA) – Screening di sorveglianza sanitaria COVID-19, ecco le procedure.

Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Sanza (SA). CALENDARIO EFFETTUAZIONE TAMPONI PER SCREENING COVID-19 per la popolazione di Sanza (SA) martedì 5 maggio 2020 dalle ore 9.00. Il Comune di Sanza COMUNICA che i tamponi verranno effettuati con la modalità singola, un cittadino per volta, che dovrà recarsi in macchina in piazza Aviere Ciorciari, il giorno martedì 5 maggio 2020 dalle ore 9.00. Il tampone sarà eseguito in modalità “drive-in”, dunque senza scendere dalla vettura. I cittadini interessati sono stati suddivisi in n. 3 gruppi di categorie, come di seguito riportato. Categoria n. 1 dalle ore 09,00 alle ore 10,30:

VIGILI URBANI – VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE

CARABINERI, FORESTALE, MILITARI DI Sanza

DIPENDENTI COMUNALI + ESTERNI (servizio civile e collaboratori)

CLERO – CAF – AUTOLINEE TRASPORTO PUBBLICO

BANCHE UFFICI POSTALI

Categoria n. 2, dalle ore 10,30 alle ore 12,00

OPERATORI SOCIO-SANITARI – SOCCORRITORI

DISTRIBUTORI E TRASPORTATORI CARBURANTI

TABACCHI – GENERI ALIMENTARI INGROSSO E DETTAGLIO

MEDICI – INFERMIERI – FARMACIE, PARAFARMACIE

ONORANZE FUNEBRI

Categoria n. 3, dalle ore 12,00 alle ore 13,30

ALIMENTARI, PANIFICI, ORTOFRUTTA

MACELLERIA, CASEIFICI, RIVENDITA– ALTRE CATEGORIE

OPERATORI ECOLOGICI

AMMINISTRATORI COMUNALI

Si invitano tutti gli interessati a presentarsi nell’orario indicato per ciascuna categoria, e di recarsi in macchina in piazza Aviere Ciorciari per la misurazione della temperatura corporea e per l’effettuazione dei tamponi.

Sanza, 2 Maggio 2020

IL SINDACO

dott. Vittorio Esposito