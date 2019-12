Sanza (SA) – Sabato 28 dicembre, la cerimonia di assegnazione del Premio Mentes 2019

Sanza (SA) – Prevista per sabato 28 dicembre, presso la sala conferenze del Centro di Educazione Ambientale, in località Salemme, la cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti al valore sociale e culturale, Premio Mentes 2019, promosso dall’Amministrazione comunale di Sanza, settore Cultura. Quattro i riconoscimenti assegnati dalla Commissione del Premio, a personalità che nel corso della vita, hanno dimostrato grandi doti umane, professionali e culturali, acquisendo meriti civili, sociali e scolastici, che rendono l’uomo, esempio da seguire per le nuove generazioni. La famiglia Francesco Confuorto, titolari della F. Confuorto Indústria e Comércio de Peças e Acessórios Ltda, in San Paolo del Brasile. Emigranti italiani che hanno saputo con i loro sacrifici realizzare una delle più importanti e solide imprese industriali in Brasile. La famiglia Confuorto giungerà per l’occasione a Sanza per ritirare il riconoscimento. La giovane studentessa Erika Pinto, diplomatasi nell’anno scolastico 2018/2019 con il massimo dei voti. Poi, due premi speciali: al giornalista inviato di Striscia la Notizia, Luca Abete, per l’eccellente lavoro, l’abnegazione e l’impegno costante nel migliorare la società, sempre al servizio della gente e dei più deboli. Al giornalista di Rai 3 Rino Genovese, per il suo grande lavoro di promozione del territorio, delle eccellenze della nostra amata Campania, dei piccoli borghi e delle tradizioni locali; riconoscendo un valore straordinario per la conservazione e la promozione dei luoghi e della cultura campana grazie al format “Tg Itinerante” che ha ospitato anche la comunità di Sanza. Per l’edizione 2019 il Premio Mentes si terrà in più occasioni. La consegna del Premio infatti, al giornalista Luca Abete avverrà in occasione di un apposita tappa del suo tour motivazionale “Non ci ferma nessuno” che si terrà a Sanza presumibilmente nel mese di aprile 2020. Per quanto riguarda la consegna del Premio al giornalista Rai Rino Genovese, è previsto invece uno specifico incontro con gli studenti della Scuola Media di Sanza sul tema comunicazione e promozione del territorio, che si terrà presumibilmente nel febbraio 2020. Nel mentre, sabato 28 dicembre, dalle ore 17.30 presso la sala conferenze del Centro di Educazione Ambientale CEA, in località Salemme a Sanza, si terrà la cerimonia di consegna del Premio alla famiglia Francesco Confuorto, di San Paolo del Brasile, ed alla giovane studentessa Erika Pinto. La Commissione giudicatrice, composta da Vittorio Esposito, sindaco di Sanza, dagli Assessori Antonio Lettieri e Marianna Citera, i Consiglieri Comunali Antonella Confuorto, Angelo Marotta, Antonio Cozzi, Anna Murlo, Antonio Citera, ed i signori Giovanni De Stefano, Francesco Laveglia e Demetrio Prota, ha inteso, per l’edizione del Premio Mentes 2019, creare ulteriori momenti di confronto, estendendo la cerimonia del Premio in più date.