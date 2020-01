Sanza (SA) – Sabato 18 gennaio la giornata di prevenzione: “Obesità e screening diabetologico”

Sanza (SA) – Proseguono le attività di prevenzione sanitaria programmate dall’Associazione SapieNza onlus di Sanza unitamente all’amministrazione comunale. Sabato 18 gennaio presso l’ambulatorio del centro Polifunzionale di piazza Aviere Ciorciari dalle 8.30 la giornata di prevenzione: “Obesità e screening diabetologico” con il dott. Giuseppe Altieri. “Quel che ci preoccupa è il fenomeno dell’obesità infantile – ha affermato il Consigliere comunale con delega alla salute, Antonio Citera – Un bambino su tre nella fascia 6-9 anni in Italia è sovrappeso o obeso, il tasso maggiore di tutta l’Europa. Sono i numeri del secondo rapporto sulla malnutrizione infantile della Ong Helpcode. Secondo il documento sono circa 100mila i bambini obesi o sovrappeso nel nostro Paese, con una prevalenza dei maschi (21%) sulle femmine (14%). A livello globale d’altra parte il numero di bambini di età inferiore ai cinque anni obesi o sovrappeso risulta in costante aumento e ha ormai superato quota 40 milioni, 10 milioni in più rispetto al 2000. Le famiglie del Centro e del Sud d’Italia, con livelli di istruzione e di reddito più bassi rispetto alla media nazionale, registrano un’incidenza maggiore del fenomeno. La maglia nera va ai bambini campani (oltre il 40% sono sovrappeso e obesi), seguiti dai coetanei di Molise, Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia. In questa direzione riteniamo necessario lavorare all’informazione sanitaria e contestualmente alla prevenzione di patologie collegate, quale il diabete” ha aggiunto il consigliere Citera.