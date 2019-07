Sanza (SA) – Ritorna la “Festa della Lavanda – Festa de “ù commito” quest’anno con un’emozione particolare, nel ricordo di Pina Laveglia. Il 31 luglio ed il 1 agosto a Sanza in piazza XXIV Maggio. L’ Associazione culturale Sanza La Città Della Lavanda, nel dedicarsi al recupero di una straordinaria pagina di storia sanzese che riguarda la raccolta e distillazione della Lavanda spontanea tenutasi a Sanza sino ai primi anni ’60, grazie alla lungimiranza dell’imprenditore Antonio Ravera (Cavaliere al merito del lavoro, insignito dal Re d’Italia Vittorio Emanuele III), nei giorni 31 luglio e 01 agosto promuove la Festa della Lavanda – Festa de “ù commito”. La festa è rievocativa ed ha carattere culturale, tra l’altro, pone in risalto le peculiarità del territorio, le sue tradizioni agricole, silvo pastorali e di artigianato, oltre ad esaltare le bellezze naturalistiche e paesaggistiche del Monte Cervati 1898m – vetta con primato d’altitudine in Campania. Appuntamento duqnue a Sanza il 31 luglio e 1 agosto 2019.