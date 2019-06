Sanza (SA) – Ripristinato il servizio 118 con la presenza dell’ambulanza.

Sanza (SA) – E’ durato meno di 24 ore lo spostamento dell’ambulanza della postazione 118 di Sanza a Padula. Ieri sera verso la mezzanotte, il mezzo di emergenza con il personale è ritornato a presidiare l’importante postazione di Sanza, comune cerniera tra Vallo di Diano e Golfo di Policastro, posto lungo l’asse stradale della variante Bussentina. La posizione assunta dal Sindaco Vittorio Esposito con le sue rimostranze e l’intervento dei vertici regionali, in primis il Consigliere regionale Franco Picarone, hanno fatto chiarezza su quanto accaduto e soprattutto hanno ripristinato il servizio di primaria importanza in questo periodo di presenza di turisti ed escursionisti nel gorgo a valle del Cervati. Lo spostamento momentaneo dell’ambulanza del 118 da Sanza a Padula era frutto di una situazione scaturita dalla riorganizzazione del primo soccorso, in provincia di Salerno frutto di problematiche inerenti il congelamento del bando per l’affidamento del servizio affidato alle associazioni di volontariato. Proprio a Padula, da qualche tempo infatti gli autisti delle ambulanze del 118 non avevano ricevuto i rimborsi (per il volontariato infatti non c’è stipendio) e quindi la stazione di Padula era rimasta sguarnita. Questo il motivo che aveva indotto la Centrale operativa di Vallo della Lucania a decidere per lo spostamento momentaneo dell’ambulanza da Sanza a Padula. Una situazione rientrata con immediatezza dopo l’intervento del sindaco Esposito.