Sanza (SA) – Rimane attivo il presidio della Protezione Civile del gruppo Lucano, volontari di Sanza, in piazza Aviere Ciorciari, per assistere la comunità anche in questa fase molto delicata della ripartenza. Un lavoro importante che non deve essere dimenticato, portato avanti con impegno ed in silenzio dai volontari che dal primo momento dell’emergenza coronavirus sono stati al fianco dell’Amministrazione comunale della popolazione locale. “Grazie al loro lavoro siamo riusciti ad assistere la popolazione nella consegna dei pacchi alimentari, dei buoni spesa, delle mascherine. Grazie a questi ragazzi straordinari abbiamo potuto effettuare la sanificazione dei locali, delle aree a rischio. Abbiamo assistito la popolazione per circa tre mesi. La raccolta e la consegna della spesa sospesa; l’assistenza all’unico caso positivo al Covid registrato nella nostra comunità. Un grande lavoro racchiuso nell’iniziativa #cipensiamonoi apprezzato dalla comunità – ha affermato il sindaco Vittorio Esposito – a questi ragazzi dunque grazie per tutto ciò che hanno fatto e per il loro impegno smisurato”. Le attività della Protezione Civile a Sanza però non si fermano con la ripartenza della Fase 2. “Abbiamo dato prova della grande capacità organizzativa dei nostri volontari e soprattutto della loro professionalità – ha affermato il Consigliere comunale con delega alla Protezione Civile, Antonio Citera – Il presidio di Protezione Civile è necessario e come ampiamente dimostrato, va sostenuto dall’aiuto e dal volontariato di tutti coloro che amano il bene comune. Per ciò che hanno fatto e per come lo hanno fatto devo ringraziare il presidente Lorenzo Ciorciari, un ringraziamento da estendere a tutti i volontari. La nostra comunità è grata e riconoscente per il vostro lavoro” ha aggiunto il Consigliere Citera. Un periodo di grande lavoro e di stress affrontato con il giusto impegno, ora però occorre proseguire sulla strada tracciata. “L’emergenza ha dimostrato la grande generosità della comunità di Sanza che fin da subito si è resa disponibile alla massima collaborazione. A tutti grazie di cuore, per le donazioni, per la solidarietà mostrata, per la vicinanza. A tutti grazie, ai ragazzi del Servizio Civile, alle famiglie. A tutti – ha affermato il sindaco Esposito – ora dobbiamo concentrarci tutti per superare al meglio questa nuova fase. Dunque rispetto rigoroso delle norme per il contenimento del virus. Il presidio di Protezione Civile intanto rimarrà attivo fino a quando ci sarà necessità” ha concluso il sindaco Esposito.